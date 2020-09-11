"Газпром": готовность строительства Амурского ГПЗ - 66%

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) завершено на 66%, сообщает ТАСС со ссылкой на "Газпром".

Продолжаются пусконаладочные работы на первых двух технологических линиях. "На третьей и четвертой линиях идет установка газоразделительного оборудования. На пятой и шестой завершается заливка фундаментов и начата сборка технологических эстакад. В целом статус реализации проекта достиг 66%", - отмечается в сообщении.

"Газпром" также продолжает расширение газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска.

Проектная мощность Амурского газоперерабатывающего завода - 42 млрд куб.м газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб.м в год. Товарной продукцией завода, помимо природного газа и гелия, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция. На полную мощность производство планируется вывести с 2025 года.-0-