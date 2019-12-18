Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная Ассамблея ООН 18 декабря приняла российский проект резолюции о борьбе с "героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За документ проголосовало 133 страны - на четыре больше, чем в предыдущем году. 52 государства, включая Австрию, Францию, Турцию, Чехию и Словакию, воздержались.

Резолюция, соавторами которой в этом году стали более 60 стран, содержит призыв к государствам "ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно".

В ней выражена "глубокая обеспокоенность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС". Речь идет об "объявлении или попытках объявить членов указанной организации и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершил военные преступления и преступления против человечности, участниками национально-освободительных движений".

Авторы документа встревожены "участившимися попытками и случаями осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или переноса их останков".

В резолюции также подчеркивается обеспокоенность Генассамблеи по поводу "использования информационных технологий, интернета и социальных сетей, в особенности для обращения к детям и молодежи, неонацистскими группами… в целях усиления воздействия распространяемых ими идей ненависти и вербовки новых членов в разных странах".-0-