Генеральный директор ВОЗ вакцинировался от коронавируса

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сделал прививку от коронавируса и призвал всех следовать его примеру, сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter-аккаунт главы ВОЗ.

"Сегодня была моя очередь вакцинироваться против COVID-19 в Университетском госпитале Женевы", - написал Гебрейесус, напомнив, что "вакцины спасают жизни и критически важно, чтобы они были у всех стран".

"Если вы, как и я, живете в государстве, где имеются вакцины, пожалуйста, сделайте прививку, когда наступит ваша очередь", - добавил глава ВОЗ.-0-