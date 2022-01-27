Генсек ОДКБ призвал Кыргызстан и Таджикистан к немедленному прекращению огня на границе

27 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась призвал таджикскую и кыргызскую стороны к немедленному прекращению огня на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Только что состоялись телефонные переговоры Станислава Зася с секретарем Совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзодой и секретарем Совета безопасности Кыргызстана Маратом Иманкуловым, в ходе которых генеральный секретарь ОДКБ призвал к немедленному прекращению огня между сторонами на границе Кыргызстана и Таджикистана", - проинформировал пресс-секретарь.

"Вызывает серьезную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые. Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта. Уверен, что руководство обоих государств - членов ОДКБ найдет взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос", - заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.-0-