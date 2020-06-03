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03 июня 2020, 17:13

Генсек ООН: 70 млн мигрантов и беженцев сталкиваются с тройной угрозой и нуждаются в защите

Фото coe.int
Фото coe.int

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защита беженцев и мигрантов в условиях пандемии стала темой очередного заявления генерального секретаря ООН. Антониу Гутерриш подчеркнул, что поддержка этих людей, которые подвергаются сегодня тройной угрозе, отвечает интересам всего общества, сообщает Центр новостей ООН.

"Ни одна страна в одиночку не способна справиться ни с пандемией, ни с миграционным кризисом, - подчеркнул Антониу Гутерриш. - Но сообща мы можем сдержать распространение вируса, смягчить его последствия для самых уязвимых групп населения и сделать так, чтобы восстановление привело к улучшению жизни всех граждан без исключения".

Напомнив, что пандемия не щадит никого, глава ООН отметил, что наибольшей угрозе подвергаются те, кто и без того находился в уязвимом положении. А беженцы, общее число которых составляет сегодня 70 млн человек, подвергаются тройному удару. Во-первых, у них высока вероятность заразиться коронавирусом, ведь многие оказываются в переполненных лагерях, где нет нормальных санитарно-гигиенических условий и невозможно соблюдать социальное дистанцирование.

Люди, по тем или иным причинам вынужденные покинуть свои дома, больше других страдают и от последствий социально-экономического кризиса, поскольку они, как правило, заняты в неформальных секторах экономики и не могут рассчитывать на социальную поддержку. Потеря дохода в связи с COVID-19, скорее всего, приведет к огромному сокращению денежных переводов. Это значит, что близкие мигрантов на родине, рассчитывающие на эти деньги, - а это в общей сложности около 800 млн человек - недополучат $109 млрд. Это почти две трети суммы официальной помощи, предоставляемой богатыми государствами развивающимся странам.

"При этом страх перед COVID-19 вызвал подъем ксенофобии, расизма и стигматизации по отношению к мигрантам и беженцам", - добавил генеральный секретарь ООН. В наихудшем положении находятся женщины и девушки, которые подвергаются повышенной опасности насилия и эксплуатации.

Антониу Гуттериш призвал в условиях кризиса уважать достоинство других и привел в пример страны, которые, даже внедряя ограничения на передвижение и пограничный контроль, полностью соблюдали международные принципы защиты беженцев.

Глава ООН подчеркнул, что пока от COVID-19 не будет защищен каждый человек, никто не может чувствовать себя в безопасности, поэтому диагностические и лекарственные препараты, как и вакцина против вируса, должны быть доступны всем без исключения.

Антониу Гутерриш напомнил государствам о том потенциале, которым обладают мигранты. "Несмотря на то, что беженцы и мигранты сталкиваются с множеством проблем, они героически трудятся, выполняя жизненно важную работу, - отметил глава ООН. - Например, примерно каждая восьмая медсестра во всем мире работает в стране, отличной от той, где она родилась".

Генеральный секретарь призвал правительства принять меры, которые регулировали бы миграционный процесс, а также снизить стоимость пересылки денежных переводов.-0-

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беженцы заявления миграция ООН
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