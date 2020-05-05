Генсек ООН: фейки о COVID-19 распространяются ужасающими темпами

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала пандемии многократно выросла роль соцсетей, благодаря которым люди поддерживают связь друг с другом и получают информацию. Но наряду с достоверной и полезной информацией соцсети наводнены фейковыми новостями, теориями заговора, слухами и советами шарлатанов. Об этом заявил Генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает Центр новостей ООН.

"Откровенная ложь распространяется в интернете ужасающими темпами, - подчеркнул Антониу Гутерриш. - Как показали результаты недавнего анализа одной из крупнейших платформ соцсетей, 40% постов, касающихся COVID-19, были генерированы ботами - автоматическими программами, замаскированными под конкретных людей".

Глава ООН отметил, что руководители многих платформ соцсетей осознали собственную ответственность и обязались распространять контент, основанный на фактической информации, и противостоять дезинформации, в том числе удалять потенциально опасные посты.

По словам Антониу Гутерриша, лекарством от этой пандемии дезинформации служат новости и аналитические материалы, опирающиеся на факты. Он напомнил, что вместе с различными онлайн-платформами в ООН запустили инициативу, цель которой вытеснить из цифрового пространства ложь и дезинформацию и заполнить ее фактами и научными данными.-0-