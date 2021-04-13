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13 апреля 2021, 09:06

Генсек ООН предложил программу действий по преодолению последствий пандемии COVID-19

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13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил программу действий из шести пунктов, направленную на преодоление последствий пандемии COVID-19, сообщает Центр новостей ООН.

Открывая форум по финансированию развития в Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС), глава ООН начал с трагических цифр, свидетельствующих о масштабных последствиях пандемии: 3 млн умерших, 255 млн потерянных рабочих мест, 120 млн людей, оказавшихся за чертой бедности, тяжелейшая за последние 90 лет рецессия, 170 млн детей, лишенных возможности учиться, рост неравенства между странами и внутри них.

"А ведь кризис далек от своего завершения, - предупредил Антониу Гутерриш. - Скорость распространения инфекции только возрастает". Чтобы остановить эту опасную тенденцию и избежать долгосрочной рецессии, необходимо проявить единство и солидарность, убежден глава ООН. "Пока можно сказать, что мы провалили экзамен", - заявил он.

По словам Антониу Гутерриша, 75% всех прививок сделаны в 10 странах мира, а тем временем вирус распространяется и мутирует. "По некоторым оценкам, неравенство в доступе к вакцинам и ненужное накапливание этих препаратов обойдется человечеству в $9 трлн", - подчеркнул Антониу Гутерриш.

Нежелание проявить солидарность, по его словам, также приводит к тому, что в одних странах выделяют триллионные пакеты помощи, а другие в это же время погружаются в долговую яму. Глава ООН предупредил: если не изменить эту ситуацию, Цели устойчивого развития могут для ряда государств стать совершенно недосягаемыми.

Генсек ООН отметил, что некоторым правительствам приходится выбирать, куда тратить средства - на обслуживание долга или обеспечение населения самым необходимым. "А выбор должен быть лишь один: надо принять меры, чтобы избежать глобального долгового кризиса", - подчеркнул Антониу Гутерриш.

Глава ООН предложил план действий. Прежде всего, вакцины должны быть доступны каждому, а для этого необходимо обеспечить поступление средств в фонд COVAX - программу международного сотрудничества в этой сфере.

Во-вторых, нужно предоставить льготное финансирование странам, которые остро нуждаются в такой поддержке.

В-третьих, средства необходимо распределять справедливо: по последним данным, состояние самых богатых людей планеты увеличилось еще на $5 трлн. В этом контексте Антониу Гутерриш призвал правительства ввести так называемый "налог солидарности" для тех, кто обогатился на пандемии.

В-четвертых, важно решать вопросы, связанные с долговым кризисом. Генеральный секретарь в числе прочих мер предлагает наделить наиболее уязвимые с финансовой точки зрения страны специальными правами заимствования - резервным платежным средством, созданным Международным валютным фондом (МВФ), а также предоставить им отсрочку по долговым обязательствам и другие льготы, которые позволят помочь избежать дефолта. Подробнее об этом глава ООН говорил в своем выступлении на недавнем глобальном саммите, посвященном предотвращению долгового кризиса.

В-пятых, Антониу Гутерриш предлагает инвестировать в человеческий капитал - заключить новый социальный контракт, основанный на солидарности и предусматривающий выделение средств на образование, создание достойных рабочих мест, социальную защиту и здравоохранение.

И в-шестых, глава ООН вновь призвал восстанавливать экономику после кризиса с учетом принципов, заложенных в Целях устойчивого развития и Парижском соглашении по климату. Он привел данные Программы ООН по окружающей среде, согласно которым лишь 2,5% расходов на восстановление экономики после кризиса связано с экологически чистыми проектами. "Мы упускаем возможность, которая выпадает раз в поколение", - предупредил Антониу Гутерриш.-0-

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