Генсек ООН: впервые за 20 лет увеличилось число людей, живущих за чертой бедности

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что впервые за 20 лет наблюдается рост показателей нищеты и связан он в первую очередь с пандемией COVID-19, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

Антониу Гутерриш отметил, что в прошлом году дополнительно 120 млн человек оказались за чертой бедности. Этому способствовала пандемия, борьба с которой самым негативным образом отразилась на экономиках стран. Глава ООН также заявил о неравномерном восстановлении, которое еще больше увеличивает неравенство между глобальным Севером и Югом. "Сегодня, когда солидарность нужна как никогда, мы не видим ее проявления", - добавил он.

По словам генсека, необходимо вести борьбу на два фронта, сражаясь с нищетой и неравенством, прежде всего с несправедливым распределением вакцин. "Нам надо срочно положить конец этому, справиться с долговым кризисом и обеспечить, чтобы самые нуждающиеся страны получили инвестиции, позволяющие им восстановиться", - убежден Антониу Гутерриш.

Генеральный секретарь предложил конкретные пути выхода из создавшейся ситуации, призвав страны проявлять политическую волю и расширять партнерские отношения, чтобы к 2030 году добиться социальной защищенности каждого члена общества. Он предложил вкладывать больше средств в переквалификацию трудящихся, чтобы обеспечить кадры для растущего сектора зеленой экономики. "Мы также должны инвестировать в достойные рабочие места в сфере услуг по уходу, а это поможет продвинуться по пути борьбы с неравенством и обеспечить уход всем нуждающимся в такой поддержке", - считает глава ООН.-0-