Генсек ООН высказал глубокую обеспокоенность спекуляциями о войне в Европе

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антоину Гутерриш высказал глубокую обеспокоенность сообщениями о возможном военном конфликте в Европе, сообщает ТАСС.

"Я глубоко обеспокоен возросшей напряженностью и спекуляциями о возможном военном конфликте в Европе, - сказал он. - Его цена в человеческих страданиях, разрушениях и ущербе в европейской и глобальной безопасности слишком велика, чтобы даже думать об этом".

"Мы не можем допустить даже возможность такого катастрофического столкновения. В ближайшие часы и дни я продолжу работу на этом направлении. Я говорил сегодня утром с главами МИД России и Украины. Я ясно сказал - альтернативы дипломатии нет. Все вопросы, даже самые сложные, должны решаться в дипломатических рамках", - добавил генеральный секретарь ООН.

Антониу Гутерриш призвал избегать заявлений по Украине, которые ведут к усугублению напряженности. "Нет места подстрекательской риторике. Публичные заявления должны быть направлены на снижение напряженности, а не на разжигание ситуации", - сказал Гутерриш.

"Пришло время снизить напряженность и принять меры по деэскалации на земле", - отметил он.

Генсек ООН приветствовал недавние дипломатические контакты по Украине, в том числе на высшем уровне. "Но должно быть сделано больше, и я ожидаю, что все активизируют свои усилия. Я предложил свои добрые услуги, мы используем любую возможность для достижения мирного решения", - сказал он.

По словам Антониу Гутерриша, выбор в пользу конфронтации - это "не шаг за линию, а прыжок в пропасть".

Антониу Гутерриш также сообщил, что работа миссии ООН в Украине продолжается в полном объеме.

Ранее несколько стран призвали своих граждан покинуть Украину на фоне роста напряженности. В миссии ООН в этой стране заняты более 1,6 тыс. человек.

В последнее время в странах Запада, а также в Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.-0-