Генсек Совета Европы предупредил о вероятности выхода России из организации

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд предупредил о вероятности выхода РФ из организации, назвав его Ruxit, по аналогии с Brexit - выходом Великобритании из состава Евросоюза. Политик заявил об этом в ходе совместной конференции с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, сообщает ТАСС со ссылкой на финскую телекомпанию Yle.

Глава МИД Финляндии указал, что его страна как председатель Комитета министров СЕ будет способствовать поиску решений и переговорам о сохранении членства России в организации. По словам Тимо Сойни, Россия и Совет Европы нуждаются друг в друге, однако каждый участник организации должен придерживаться установленных правил.

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года была лишена права голоса. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.

Турбьёрн Ягланд 10 октября этого года сообщал, что права России на представительство в уставных органах СЕ (Комитете министров и Парламентской ассамблее) могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов. В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сама выйдет из СЕ, если оппоненты в составе этой организации будут настаивать на исключении Москвы. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия окончательно определится со своей позицией по членству в Совете Европы до января.-0-