Генсек Совета Европы призвала Азербайджан и Армению прекратить военные действия

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала Азербайджан и Армению выполнить требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и прекратить военные действия, сообщает ТАСС.

"Я призываю все стороны конфликта немедленно прекратить военные действия и незамедлительно выполнить промежуточные меры, принятые ЕСПЧ", - отмечается в заявлении.

ЕСПЧ 30 сентября постановил применить правило 39 своего регламента, призвав Азербайджан и Армению воздержаться от любых мер, в особенности военных действий, ведущих к нарушению прав гражданского населения, включая угрозу для жизни.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван эти данные опровергает и сообщает об обстрелах территории самой Армении.

Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Так, Генпрокуратура Азербайджана сегодня проинформировала о гибели 16 и ранении 55 азербайджанских гражданских лиц с начала эскалации конфликта. Армянская сторона с начала боевых действий потеряла 104 человека (по данным на 30 сентября), при этом 23 человека погибли за минувшие сутки.

В Ереване также сообщили о ранении при обстреле в Карабахе двух журналистов Le Monde. Также легкое ранение получил оператор новостного блока телеканала "Армения" Арам Григорян.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.-0-