Германия досрочно начала вакцинацию от COVID-19

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии стартовала кампания вакцинации от коронавируса. 26 декабря привили жильцов дома престарелых в Хальберштадте. Об этом сообщает Bild.

Первой дозу препарата Pfizer получила 101-летняя Эдит Квойцалла, которая проживает в этом доме. Вакцинировали остальных жильцов дома и персонал.

Официально кампания вакцинации в Германии начнется 27 декабря в 7:00 по местному времени. Первыми планируют привить людей в возрасте 80 лет и старше, жителей домов престарелых и медиков. В Германии будут работать 442 прививочных центра.-0-