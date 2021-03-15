Германия приостановила применение вакцины AstraZeneca

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия в качестве меры предосторожности приостановила применение вакцины AstraZeneca против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав ФРГ.

"Правительство ФРГ в качестве меры предосторожности приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca, следуя последней рекомендации медицинского регулятора ФРГ Института имени Пауля Эрлиха", - отметили в ведомстве. Как пояснили в Минздраве, регулятор ФРГ указал на необходимость проведения дополнительных исследований "после новых сообщений об образовании тромбозов мозговых вен" в связи с возможным применением препарата от компании AstraZeneca.

"Европейское агентство лекарственных препаратов примет решение, повлияют ли и как новые сведения на допуск вакцины", - указали в германском министерстве.

11 марта датское управление здравоохранения сообщило, что вакцинация препаратом AstraZeneca в стране временно прекращена. Ряд других стран Европы, в том числе Исландия, Ирландия, Италия, Норвегия и Нидерланды, приостановили использование вакцины в связи с сообщениями об обнаружении редких случаев формирования тромбов и снижения количества тромбоцитов в крови среди привившихся старше 50 лет.-0-