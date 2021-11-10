Гинцбург: если не прививаться, новые волны пандемии будут наблюдаться каждые три месяца

10 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Новые волны пандемии коронавируса будут возникать в России каждые три месяца, если в кратчайшие сроки не будет вакцинировано как можно больше граждан и не будет достигнут необходимый уровень популяционного иммунитета. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

"Откройте учебник по эпидемиологии, там четко написано: 70% населения провакцинируется, вот и будет вам свет. Эпидемиология - наука. У нее свои законы. Если возбудитель передается воздушно-капельным путем, надо привить 70%, а лучше 80% жителей, тогда эпидемия не будет самоподдерживающейся, перейдет в самозатухающую. Поддерживайте потом популяционный уровень, и все, считайте, вы победили, - сказал Александр Гинцбург. - Да, можно опять посадить всех на самоизоляцию, но если не провакцинироваться в короткий срок, каждые три месяца будем иметь новую волну и до бесконечности считать их - пятая, десятая, двадцатая".

Александр Гинцбург отметил, что пока коронавирус не побежден, предположив, что причиной этого может быть недостаток информации и призывов о необходимости вакцинации.-0-