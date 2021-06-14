Гинцбург: медленный темп вакцинации может привести к появлению новых штаммов коронавируса

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медленный темп вакцинации от коронавируса может привести к активизации формирования измененных штаммов коронавируса. Об этом заявил директор российского Центра им.Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает ТАСС.

"Вакцинироваться нужно быстро, и лучше - всем гражданам, которые постоянно контактируют друг с другом. Если часть провакцинировать, а часть - нет, это может привести к усилению процесса формирования штаммов с измененными свойствами", - заявил ученый.

Ранее заместитель директора Центра им.Гамалеи Денис Логунов сообщал, что в Москве могли появиться новые специфические штаммы коронавируса. При этом он отметил, что далеко не все штаммы коронавируса опасны, но необходимо отслеживать все изменения.-0-