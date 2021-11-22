Глава Frontex: отказ беженцам в рассмотрении заявок на убежище противоречит правилам ЕС

22 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Беженцы, прибывающие в Польшу с территории Беларуси, могут рассчитывать на рассмотрение своих заявок на убежище, отказ будет противоречить правилам ЕС. Об этом заявил исполнительный директор агентства ЕС по контролю границ Frontex Фабрис Леггери в интервью газете Le Journal du Dimanche, сообщает ТАСС.

"Приезжающие мигранты могут подать заявление о предоставлении убежища. Отказ рассмотреть их запрос будет несовместим с европейским законодательством", - сообщил Фабрис Леггери.

По его словам, существует некая двойственность в действующих правилах приема беженцев. Так, Шенгенский кодекс гласит, что пересечение границы между пограничными пунктами нелегально, но при этом европейские правила допускают, что любой нуждающийся в международной помощи должен иметь доступ к убежищу. "Как совместить эти два постулата? Я задал этот вопрос Еврокомиссии еще в августе, поскольку нам требуются разъяснения", - заявил Фабрис Леггери.

"Если люди, которые подают запрос на убежище в Польше, получают отказ, принимается решение об их удалении с территории страны. Возвращение в их страну может проводиться на добровольной основе или же принудительно. К настоящему моменту мы поддержали Польшу, организовав 13 рейсов для 62 иракцев, прибывших этим летом", - продолжил исполнительный директор Frontex.

Фабрис Леггери уточнил, что, по данным польских властей, такая же мера может потребоваться еще для 1,5-1,7 тыс. человек. Он заверил, что Frontex окажет поддержку в организации рейсов из Варшавы в Багдад и уже запросил поддержку Еврокомиссии в переговорах с иракскими властями.

Фабрис Леггери также прокомментировал информацию, что Польша не желает широкого присутствия пограничников Frontex и предпочла поддержку 150 британских военных. "Польша и Великобритания - члены НАТО. Это показывает, что, возможно, речь идет о геополитике, нежели о попытках чистого урегулирования миграционных потоков", - заявил Фабрис Леггери.

По его словам, в Литве, Греции, Италии и Испании работает 2 тыс. европейских пограничников, в то время как на одном из пограничных постов в Польше на границе с Беларусью только три сотрудника.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что инженерная рота британских вооруженных сил прибудет в Польшу для помощи в починке ограждений на польско-белорусской границе. Как отмечает Фабрис Леггери, сейчас на польско-белорусской границе дежурят 25 тыс. военнослужащих и пограничников.-0-