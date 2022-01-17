Глава Клайпедского порта: запрет транзита белорусских удобрений нанесет урон ряду предприятий Литвы

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву нанесет сильный урон не только Клайпедскому порту, но и тем предприятиям, которые работают в порту и взаимодействуют с белорусскими товарами. Об этом заявил руководитель Клайпедского порта Альгис Латакас, сообщает Baltnews.

"Грузопоток белорусских удобрений занимает главную часть транзитных грузов в Клайпедском порту, поэтому с потерей этого товаропотока урон действительно понесем как мы, так и государственное предприятие, так и работающие в порту предприятия, у которых есть грузы из Беларуси. Негативное влияние будет большим, а компенсировать такой поток быстро не получится", - сказал Альгис Латакас.

По словам одного из руководителей терминала навалочных грузов в Клайпеде Игоря Удовицкого, Литва рискует потерять до одного миллиарда евро. Он раскритиковал оптимистичные прогнозы политиков и экспертов, утверждающих, что груз "Беларуськалия" можно заменить другим транзитом, и добавил, что альтернативы белорусскому калию нет.

"Потеря контракта с "Беларуськалием", если она случится, обернется общим ущербом более 1 млрд евро. Здесь все просто - контракт с "Беларуськалием" бессрочный и ограничен по времени только продолжительностью договора аренды территории в порту. Один миллион тонн каждый месяц, и так до 2066 года - считайте сами", - написал Игорь Удовицкий в Facebook.

В таком же ключе высказался глава Ассоциации морских погрузочных компаний Литвы Вайдотас Шилейка. Он отметил, что Клайпедский порт был лидером по перевалке грузов в странах Балтии и входил в топ-5 самых результативных портов Балтийского бассейна. Отмена транзита белорусских удобрений подорвет позиции порта, так как на привлечение товаропотоков уходят годы и десятилетия.

"С прекращением перевалки продукции "Беларуськалия" порт лишится около 10 млн т грузов в год. Такая потеря, вне всяких сомнений, нанесет сильный удар по всему Клайпедскому порту и работающим на его территории предприятиям. С потерей столь значительного количества грузов портовым компаниям потребуется не один год для того, чтобы переориентировать свою деятельность, так как для потерянных грузов альтернатив на данный момент нет", - сообщили в Ассоциации литовским СМИ.

После того, как 8 декабря вступили в силу санкции США против "Беларуськалия", власти Литвы старались как можно скорее остановить транзит белорусских удобрений через свою страну, а также найти виновных в неисполнении решения США. В свое время ситуация с транзитом вызвала серьезный политический кризис в стране. Министр иностранных дел и министр транспорта подали заявление об отставке, но премьер-министр Ингрида Шимоните решила не прибегать к таким мерам.

В ночь на 13 января глава Минтранса Литвы сообщил, что транзит остановят до 1 февраля. В правительстве и Сейме решили, что лояльность западным партнерам важнее благосостояния собственных граждан, отмечает Baltnews.-0-