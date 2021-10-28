Глава комитета Верховной рады: причиной нехватки кислорода в больницах может быть диверсия

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной нехватки кислорода в украинских больницах может быть диверсия. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, сообщает украинская газета "Вести".

Михаил Радуцкий заявил, что силовые структуры уже изучают вопрос, почему два завода по производству кислорода в Украине остановились на профилактику.

"Сегодня уже СБУ и силовые структуры начали заниматься этим вопросом, потому что есть подозрения, что это может быть также диверсия… Почему-то именно на прогнозируемый пик эпидемии два самых мощных кислородных завода стали на техническую профилактику. На просьбу правительства перенести профилактику там ответили, что это невозможно", - сказал он.

Глава комитета подчеркнул, что оба завода являются частными, а производство кислорода на них будет возобновлено с 2 ноября. По словам Михаила Радуцкого, ни в одной области еще не было такой ситуации, чтобы кислорода не было совсем.

Как сообщалось, депутат Верховной рады Александр Дубинский инициировал специальное расследование Антимонопольного комитета Украины на предмет критической ситуации, сложившейся с дефицитом медицинского кислорода в медучреждениях.-0-