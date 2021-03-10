Глава МИД Великобритании опроверг информацию о запрете на экспорт вакцин от коронавируса

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб провел встречу с вызванным в МИД королевства представителем дипмиссии ЕС в Лондоне, опровергнув заявления Брюсселя о том, что британские власти вводили запрет на экспорт вакцин от коронавируса. Об этом сегодня заявил журналистам официальный представитель канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает ТАСС.

"Глава МИД провел разговор с представителем делегации ЕС. Мы выразили нашу позицию и расставили все на свои места. Перемещение вакцин и их компонентов через границу Соединенного Королевства определяется обязательствами поставщиков вакцин по контрактам, которые они заключили со своими клиентами", - заявил сотрудник канцелярии.

Ранее, выступая в Палате общин, Борис Джонсон заявил, что британское правительство "не ограничивало экспорт ни одной дозы вакцины от COVID-19 или какого-либо из ее компонентов". Он добавил, что Соединенное Королевство осуждает "вакцинный национализм" во всех его проявлениях и выступает за расширение международного сотрудничества в борьбе с пандемией.

Новый конфликт между Лондоном и Брюсселем из-за взаимных обвинений в "вакцинном национализме", под которым стороны подразумевают введение ограничений на экспорт препаратов, разгорелся на этой неделе. Глава Евросовета Шарль Мишель 9 марта написал в своем блоге, что в Великобритании и США действует прямой запрет на экспорт вакцин или компонентов вакцин, произведенных на их территории, в то время как Евросоюз просто ввел систему контроля за их экспортом. Великобритания отвергла данные обвинения и вызвала в МИД временного поверенного в делах ЕС в Соединенном Королевстве Николь Маньон.-0-