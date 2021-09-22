Глава Минздрава Бразилии, сопровождавший президента в ООН, заразился COVID-19

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога, сопровождающий президента страны Жаира Болсонару в поездке в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН, заразился коронавирусом. Об этом сообщила вечером 21 сентября газета Globo со ссылкой на заявление Минздрава, информирует ТАСС.

Марселу Кейрога останется в Нью-Йорке и пробудет на самоизоляции 14 дней. Это уже второй случай заражения COVID-19 госслужащих среди сопровождающих президента Бразилии в ООН. Как сообщалось ранее, инфекцию выявили у одного из членов передовой группы, которая работала над подготовкой визита Жаира Болсонару в США.

Все члены делегации бразильского лидера сдадут анализ на коронавирус и в ближайшие дни будут работать в удаленном режиме.

При сопровождении главы государства Марселу Кейрога посещал штаб-квартиру ООН и мемориал в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, принимал участие во встрече Жаира Болсонару с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, вместе с президентом перемещался по городу. Глава Минздрава Бразилии был вакцинирован от COVID-19 еще до вступления в должность в марте этого года.-0-