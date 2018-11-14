Глава МВФ предложила центробанкам мира выпустить собственную электронную валюту

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, выступая на Фестивале финансовых технологий в Сингапуре, предложила центробанкам мира подумать о выпуске собственной электронной валюты. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Кристин Лагард, государство может способствовать обеспечению электронной экономики деньгами. Глава МВФ отметила, что выпуск электронной валюты официальным регулятором обеспечит определенные гарантии со стороны государства подобно тому, как это происходит с обычными денежными знаками. В результате возрастет общественное доверие к новому финансовому инструменту и его станут активнее применять в транзакциях.

Глава МВФ отметила, что сегодня центральные банки Канады, Китая, Уругвая и Швеции уже рассматривают возможность выпуска своей электронной валюты.-0-