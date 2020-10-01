Глава ООН на саммите по биоразнообразию призвал человечество прекратить разрушать планету

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человечество ведет войну с природой. С таких слов глава ООН Антониу Гутерриш начал свое выступление на саммите по биоразнообразию, который открылся 30 сентября в ООН. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Генсек ООН призвал международное сообщество построить здоровые отношения с окружающей средой и разработать план сохранения биоразнообразия на период после 2020 года. Также Антониу Гутерриш напомнил, что на грани исчезновения находятся более 1 млн видов животных и растений. И человечество, разрушая природу, становится все более беззащитным перед лицом новых биологических угроз, таких как пандемия коронавируса.

"60% всех известных заболеваний и 75% новых инфекционных заболеваний - зоонозные, они передаются человеку от животных. Это служит напоминанием о том, что здоровье планеты и наше здоровье взаимосвязаны", - заявил генсек ООН. Он подчеркнул, что сохранение биоразнообразия и экосистем планеты - важнейшее условие дальнейшего прогресса человечества. От этого зависят благополучие и здоровье будущих поколений.

Председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр напомнил участникам саммита, что именно природа предлагает человечеству средства лечения многих болезней. "Здоровье 4 млрд человек зависит от натуральных лекарственных средств. 70% лекарств, используемых для лечения рака, имеют природное происхождение", - сказал Волкан Бозкыр. Он также подчеркнул, что более половины глобального ВВП (около $44 млрд) зависит от природных ресурсов.

Антониу Гутерриш отметил, что без сохранения биоразнообразия международное сообщество не сможет достичь Целей устойчивого развития и выполнить положения Парижского соглашения по климату. Глава ООН заявил о необходимости жить в гармонии с природой и выделил несколько приоритетных направлений в деятельности по сохранению биоразнообразия планеты. "Решения, основанные на принципе защиты природы, должны лечь в основу восстановления после пандемии COVID-19, а также долгосрочных планов по развитию экономики. Сохранение мирового биоразнообразия поможет создать рабочие места и стимулировать экономический рост, в чем мы сегодня остро нуждаемся", - сказал он.

По данным Всемирного экономического форума, сообщил Антониу Гутерриш, у человечества есть все возможности для того, чтобы к 2030 году создать 191 млн зеленых рабочих мест. Генсек также напомнил о необходимости инвестировать в сохранение биоразнообразия и подчеркнул, что объемы таких инвестиций гораздо меньше, чем средства, которые постоянно вливаются в производство, наносящее ущерб окружающей среде.

Глава ООН заявил, что страны должны проводить более эффективную политику по сохранению биоразнообразия и поставить перед собой новые цели в этой сфере. Большинства целей, которые были намечены на период с 2011 по 2020 год, достичь не удалось, отметил генсек. Антониу Гутерриш напомнил, что в мае 2021 года в китайском Куньмине пройдет XV Конференция сторон Конвенции о биоразнообразии. Ожидается, что на ней будет принята Глобальная рамочная программа в области биоразнообразия на период после 2020 года. "Китайская сторона готова обменяться мнениями по разработке новой стратегии глобального управления в этой области, - сказал, выступая на саммите с видеообращением, председатель КНР Си Цзиньпин. - Все мы должны действовать сообща для того, чтобы создать на планете прекрасную и гармоничную среду для всех видов".-0-