Глава Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом подала в отставку

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер Палаты общин парламента Соединенного Королевства Андреа Лидсом заявила об уходе в отставку. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Twitter, опубликовав письмо британскому премьер-министру Терезе Мэй с информацией об уходе с поста.

"С большим сожалением и тяжелым сердцем я приняла решение уйти в отставку, - написала она. - Я не верю в то, что мы будем по-настоящему независимым Соединенным Королевством благодаря той сделке, которая была предложена. Я всегда считала, что второй референдум может привести к опасным разногласиям, и я не поддерживаю правительство, которое добровольно пойдет на такую уступку".

Тереза Мэй 21 мая представила "новую и улучшенную сделку" о Brexit, в нее включены 10 пунктов в виде уступок с целью заполучить поддержку со стороны представленных в Палате общин партий. Она необходима британскому премьеру для принятия соглашения об условиях выхода страны из ЕС.-0-