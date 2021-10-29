Глава полиции Лондона предупредила о высокой вероятности терактов накануне Рождества

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава полиции Лондона Крессида Дик предупредила о повышенной вероятности терактов в британской столице накануне Рождества, сообщает издание Evening Standard.

Старший офицер отметила: полиция не способна одолеть терроризм в одиночку и призвала горожан сохранять бдительность: "Если вы видите или слышите что-то подозрительное, я настоятельно прошу сообщить нам об этом. Мы нуждаемся в вашей помощи".

Глава полиции добавила, что на сегодня в Великобритании зафиксировано рекордное число контртеррористических расследований: 800 открытых дел с 2017 года. За это время было предотвращено более 30 терактов. Значительная часть этих действий относится к Лондону.

Как информирует ТАСС, по оценке МВД Соединенного Королевства, в стране действует третий уровень террористической угрозы по пятибалльной шкале.-0-