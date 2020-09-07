Глава ВОЗ: мир должен быть готов к новой пандемии

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешняя пандемия коронавируса не является последней, поэтому мир должен заблаговременно готовиться к новой. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни. Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен к ней в большей степени, чем был в этот раз", - констатировал глава ВОЗ.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 7 сентября, более 27 млн человек в мире заразились коронавирусом. Умерли более 882 тыс., выздоровели порядка 18 млн пациентов. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - свыше 6,2 млн, затем следуют Бразилия - более 4,13 млн человек, Индия - свыше 4,11 млн.-0-