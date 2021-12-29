Глава ВОЗ: нельзя недооценивать омикрон-штамм из-за более легкого течения болезни

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тот факт, что болезнь при заражении штаммом коронавируса омикрон может протекать в более легкой форме, не должен привести к потере бдительности. С таким призывом выступил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

"Здесь есть два элемента. Вариант омикрон может быть менее серьезным по тяжести течения заболевания. Однако нельзя недооценивать и то, что он является более заразным. Это может быть очень опасно. Повышенная заразность увеличивает число случаев госпитализации и смерти", - заметил Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ также обратил внимание, что о варианте омикрон известно пока не все, но инструменты для борьбы с ним "остаются теми же, что и для борьбы с другими вариантами".-0-