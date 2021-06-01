Глава ВОЗ призвал страны поддержать разработку международного договора о готовности к пандемиям

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал все страны мира поддержать разработку международного договора о готовности к пандемиям. Об этом он заявил на Всемирной ассамблее здравоохранения, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

Глава ВОЗ отметил, что в глобальном масштабе заболеваемость COVID-19 и смертность от него снижаются. Однако считать, что опасность COVID-19 позади, будет колоссальной ошибкой. Покончить с пандемией можно только путем последовательных конкретных эпидемиологических мер в сочетании с равномерной вакцинацией, заявил генеральный директор ВОЗ.

Тедрос Гебрейесус призвал все государства взять обязательство к концу сентября привить 10% населения, а к концу года - 30%. По его словам, пандемия продемонстрировала нежелание стран делиться друг с другом данными, информацией, технологиями и ресурсами. В то же время, отметил глава ВОЗ, государства смогут обезопасить собственных граждан только в том случае, если они возьмут на себя ответственность и за людей в других странах.

Генеральный директор ВОЗ считает необходимым разработать международное соглашение, которое позволит заранее идентифицировать потенциальные глобальные угрозы здоровью, запастись всем необходимым на случай пандемии, обеспечить равный доступ к вакцинам, тестам и лекарствам и подготовить специалистов для работы в чрезвычайных ситуациях.

Всемирная организация здравоохранения также предлагает называть новые штаммы коронавируса по буквам греческого алфавита, чтобы избежать стигматизации стран, где они были впервые открыты. Так, британский вариант будет называться "альфа", южноафриканский - "бета", а бразильский - "гамма", сообщает Deutsche Welle. Для того чтобы избежать дискриминации, а также облегчить обмен информацией, в ВОЗ призывают правительства, СМИ и публику взять на вооружение новые названия.-0-