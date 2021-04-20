Глава ВОЗ считает возможным взять пандемию под контроль в ближайшие месяцы

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/ Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус считает, что у организации есть все необходимые инструменты, чтобы взять под контроль пандемию в течение нескольких месяцев, сообщает РБК.

"У нас есть инструменты, чтобы взять под контроль пандемию в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансированно", - заявил Тедрос Гебрейесус.

Вместе с тем глава ВОЗ выразил обеспокоенность темпами распространения COVID-19 среди людей в возрасте от 25 до 59 лет. Тедрос Гебрейесус также отметил, что число новых случаев заражения COVID-19 по всему миру увеличивается уже восьмую неделю подряд. На прошлой неделе был зафиксирован рекорд по этому показателю - более 5,2 млн.

18 апреля представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что из-за роста заболеваемости и смертности от коронавируса организация оценивает ситуацию с пандемией как тревожную. "Сейчас мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост числа смертей за четыре недели. Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого распределения вакцины между странами", - сказала Мелита Вуйнович.

По данным ВОЗ, общее число зараженных COVID-19 в мире превышает 141 млн, количество летальных исходов превышает 3 млн.-0-