Главная рождественская елка США останется без иллюминации

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная рождественская елка США, установленная на большой лужайке перед Белым домом, останется без иллюминации из-за приостановки работы правительства, сообщает газета The Hill.

Несколькими днями ранее электрическую гирлянду на елке повредил взобравшийся на дерево неизвестный мужчина. По словам полиции, он находился в состоянии эмоционального расстройства и был доставлен в больницу для психиатрического освидетельствования.

Починку электрической гирлянды осложнила частичная приостановка работы правительства. 21 декабря члены Демократической партии в сенате конгресса США и администрация Трампа из-за разногласий по поводу строительства стены на границе с Мексикой не смогли согласовать документ о временном продлении финансирования федерального правительства. В результате оно частично приостановило свою работу как минимум до 27 декабря. Без финансирования осталась примерно четверть министерств и ведомств.

Около 420 тыс. госслужащих будут работать без оплаты по меньшей мере до 27 декабря, хотя впоследствии смогут получить компенсацию. Еще 380 тыс. человек, включая сотрудников Национальной парковой службы, отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Огни на рождественской елке у Белого дома были зажжены 28 ноября президентом Дональдом Трампом. Общая протяженность электрических гирлянд на голубой ели высотой 8,5 м составляет почти 7 км.

Традицию зажигать огни на главной елке страны заложил в 1923 году 30-й президент США Калвин Кулидж. С тех пор она ни разу не нарушалась.-0-