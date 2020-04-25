Главный эпидемиолог Швеции: нигде в Европе закрытие границ и самоизоляция не остановили COVID-19

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный эпидемиолог Швеции и автор страновой стратегии борьбы с коронавирусом Андерс Тегнелль в интервью научному журналу Nature и датскому изданию Berlingske заявил, что нигде в Европе закрытие границ и самоизоляция не остановили распространение коронавируса.

"Во всех странах отдают себе отчет, что остановить вирус возможно только при наличии массового иммунитета или при помощи эффективной вакцины. Ни того, ни другого пока нигде нет. Все остальные меры, которые принимаются сегодня в мире - это временные решения. В том числе и наша шведская стратегия", - отметил специалист.

По словам Андерса Тегнелля, цель у этих мер одна - замедлить распространение вируса, избежать взрывного роста заболеваний, иначе система здравоохранения не справится с нагрузкой. Поэтому все страны пытаются сократить число контактов между людьми.

"Разница в том, что мы в Швеции исходили из наших традиций и здравого смысла, поэтому делали немного разные вещи. Мы не стали закрывать общество. Во-первых, в других странах политики не до конца отдают себе отчет, что это значит: пытаться держать людей в изоляции на протяжении многих месяцев. Пандемия не закончится быстро, а мы можем придерживаться своей мягкой стратегии очень долго. Во-вторых, главное, чтобы вирус распространялся плавно, а не скачками. А именно скачкообразный рост мы получим, если сначала закроем общество, а потом внезапно откроем снова и породим новую волну", - подытожил главный эпидемиолог Швеции.-0-