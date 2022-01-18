Главой Европарламента избрана депутат от Мальты Роберта Метсола

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительница Мальты Роберта Метсола избрана сегодня спикером Европейского парламента (ЕП). Трансляцию голосования вела на своем сайте пресс-служба ЕП. Об этом сообщает ТАСС.

Метсола была избрана в первом раунде. Она получила абсолютное большинство - 458 из 616 голосов евродепутатов, участвовавших в голосовании.

Как пишут РИА Новости, Метсолу выдвинула в качестве претендента на пост спикера крупнейшая в ЕП фракция - Европейская народная партия. Она станет первой с 1999 года женщиной-спикером ЕП.

Спикер Европарламента избирается каждые 2,5 года. Последний президент Европарламента Давид Сассоли скончался в Италии 11 января на 66-м году жизни от онкозаболевания. Он находился в итальянской больнице с 26 декабря прошлого года. Сассоли был избран на пост президента Европарламента в начале июля 2019 года. Еще до кончины Сассоли выборы председателя ЕП были намечены на середину января 2022 года. Сообщалось, что Сассоли из-за проблем со здоровьем, скорее всего, не принял бы в них участие.

Метсола впервые была избрана в Европарламент в 2013 году, став одной из первых женщин Мальты, занявших кресло депутата ЕП. В 2014 она была переизбрана в ЕП рекордным числом голосов. Она активно защищает права женщин и выступает за максимально открытый Европарламент.-0-