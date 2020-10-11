Главы МИД России и Турции отметили важность выполнения московского заявления по Карабаху

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сегодня в телефонном разговоре указали на необходимость неукоснительного выполнения всех положений совместного заявления глав МИД РФ, Азербайджана и Армении от 10 октября. Об этом говорится в распространенном сообщении российского дипломатического ведомства, сообщает ТАСС.

"В ходе беседы произошел обмен мнениями по ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта, складывающейся по итогам трехсторонних переговоров в Москве 9-10 октября, - информировали в министерстве. - Отмечена необходимость неукоснительного выполнения всех положений совместного заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября".

Кроме того, в ходе разговора, состоявшегося по инициативе турецкой стороны, Лавров подтвердил готовность РФ к продолжению активных посреднических усилий, направленных на достижение нагорнокарабахского урегулирования "с учетом положений московского заявления".

В результате состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны консультаций Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 11:00 мск 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.-0-