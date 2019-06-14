Главы стран ШОС по итогам саммита приняли Бишкекскую декларацию и подписали ряд документов

14 июня, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. По итогам заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) была подписана Бишкекская декларация Совета глав государств - членов ШОС, а также порядка 20 других документов.

По итогам мероприятия была принята Программа развития государств - членов ШОС. Участники саммита согласовали рабочий план по реализации пунктов Программы действий по выполнению Антинаркотической стратегии государств - членов ШОС на 2018-2023 годы. Также был утвержден ряд решений, касающихся сотрудничества в гуманитарной сфере, в области цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, межрегионального взаимодействия, средств массовой информации, физической культуры и спорта, здравоохранения. Среди прочих документов на саммите была подписана дорожная карта дальнейших действий Контактной группы "ШОС-Афганистан".

В саммите глав государств - членов ШОС приняли участие президенты России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Ирана, председатель КНР, премьер-министры Индии и Пакистана. В качестве стран-наблюдателей в заседании приняли участие Беларусь, Монголия, Афганистан. Саммит посетили представители международных организаций ООН, ОДКБ, СНГ, ЕЭК.

На заседании в расширенном формате стороны обсудили широкий спектр тем. Особое внимание уделялось проблемам региональной безопасности, в частности, лидеры заявили о желании мирного урегулирования ситуации в Афганистане, а также вопросам цифровизации, совершенствования законодательства ШОС.-0-