18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на президентских выборах началось в Гвинее, сообщает ТАСС со ссылкой на местную радиокомпанию SABC.

Внесенным в списки 5,3 млн избирателям на 448 участках предстоит выбрать одного из 12 претендентов на пост президента. Среди них - действующий глава государства Альфа Конде, который уже дважды побеждал на президентских выборах, в 2010-м и 2015 годах. Он был выдвинут правящей партией Объединение гвинейского народа (RPG).

Одобренная на референдуме в марте новая Конституция страны открыла перед главой государства возможность добиваться третьего президентского мандата. Предыдущая Конституция ограничивала пребывание президента на своем посту двумя сроками. Конституционный суд пришел к выводу, что с принятием новой Конституции два предыдущих срока Альфы Конде не должны учитываться.

Главный соперник Альфы Конде на выборах - лидер оппозиции, бывший премьер-министр страны Селу Далейн Диалло. Они уже дважды конкурировали на президентских выборах, и оба раза побеждал Альфа Конде. Накануне голосования Селу Далейн Диалло обвинил действующую власть в желании подтасовать итоги выборов.

Сторонники Альфа Конде отмечают, что во время его десятилетнего правления ВВП Гвинеи увеличился в два раза, а в горнодобывающей промышленности наблюдается неуклонный и быстрый рост. При этом предпринятые минувшим летом попытки оппозиции вызвать в стране широкое движение протеста против власти не удались.

Первые предварительные итоги голосования будут известны в середине недели. Если ни одному из кандидатов не удастся набрать 50% плюс один голос, то 24 ноября состоится второй тур.-0-