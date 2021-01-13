Городской совет Мадрида просит правительство Испании объявить город зоной катастрофы

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской совет Мадрида оценил ущерб, нанесенный городу ураганом "Филомена", в сотни миллионов евро. В связи с этим местные власти хотят с четверга объявить испанскую столицу зоной катастрофы, сообщает El Pais.

Выступая с таким запросом, городской совет Мадрида стремится ускорить выплату компенсаций пострадавшим, возобновить деятельность города и возместить расходы, добавившиеся к коммунальным услугам в результате урагана.

Отмечается, что непогода оказала негативное влияние как на государственный, так и на частный секторы. Пострадали магазины, автомобили, здания, сеть общественного транспорта и гостиничный бизнес.

В данный момент в Мадриде ведется расчистка дорог для проезда транспорта. Также в течение 60 дней городские службы должны произвести проверку всех деревьев на улицах.-0-