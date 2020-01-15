Госдума проголосует по кандидатуре Мишустина на пост премьер-министра РФ 16 января

15 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Государственная дума 16 января на пленарном заседании рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

Кандидатуру Михаила Мишустина, занимающего пост руководителя Федеральной налоговой службы, внес Президент России Владимир Путин.

Путин внес кандидатуру главы ФНС на должность премьер-министра "Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства", - сказали в пресс-службе Кремля.

"Сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин собрал внеочередное заседание Совета Госдумы, на котором принято решение внести коррективы в порядок работы пленарного заседания на 16 января и порядок рассмотрения кандидатуры на должность председателя правительства РФ", - отметили в нижней палате.

16 января перед пленарным заседанием также состоятся консультации кандидата на должность премьер-министра с фракциями Госдумы: "Единой Россией", затем с ЛДПР, КПРФ и со "Справедливой Россией".-0-