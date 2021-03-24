Госдума РФ приняла закон, дающий Путину право вновь баллотироваться на пост президента

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдума РФ на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к Конституции, который в том числе дает право действующему президент Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно одному из новых положений Конституции РФ, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента России, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, эта норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента РФ еще два срока.-0-