Госдума РФ утвердила кандидатуры вице-премьера по ТЭК и глав некоторых министерств

10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госдума России сегодня на пленарном заседании утвердила кандидатуры на должности вице-премьера правительства, в ведении которого будет топливно-энергетический комплекс, а также министров энергетики, транспорта, строительства и природных ресурсов, передает корреспондент БЕЛТА.

Накануне в соответствии с новым порядком формирования Кабинета министров, предусмотренным обновленной Конституцией, премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Александра Новака, ранее занимавшего пост главы Минэнерго, для назначения на пост вице-премьера РФ. Одновременно на должность главы Минэнерго был предложен генеральный директор компании "РусГидро" Николай Шульгинов. Александр Козлов, возглавляющий Минвостокразвития, выдвинут на пост министра природных ресурсов и экологии России. На должность министра строительства и ЖКХ был предложен Ирек Файзуллин, который до этого занимал пост первого заместителя главы этого же министерства. Кроме того, на пост министра транспорта был рекомендован генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии" Виталий Савельев.

После утверждения предложенных кандидатур Госдумой указы об их назначении должен подписать президент России Владимир Путин.-0-