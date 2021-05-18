Госдума России в I чтении одобрила уголовные сроки за руководство нежелательными зарубежными НПО

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдума России приняла в первом чтении законопроект о введении в Уголовный кодекс РФ отдельной ответственности за участие в иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной в РФ, а также за руководство ей, сообщает ТАСС.

Согласно тексту проекта участие в работе такой НПО повлечет штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. российских рублей или в размере дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо лишение свободы на срок от одного года до четырех лет с возможным лишением права заниматься определенной работой на срок до 10 лет. Кроме того, законопроектом предусмотрены такие санкции, как обязательные работы на срок до 360 ч или принудительные работы на срок до четырех лет.

Также предложено ввести обязательные работы на срок до 480 ч за руководство нежелательной НПО. Срок лишения свободы за это составит от двух до шести лет.

Законопроектом при этом предусмотрено, что уголовная ответственность за участие в деятельности такой организации наступает независимо от того, действует такая организация на территории России или за ее пределами. Действующая редакция УК РФ распространяется только на нежелательные НПО, работающие в России.

К уголовной ответственности за участие в нежелательной НПО будут привлекаться лица, которые ранее были подвергнуты административному наказанию за аналогичные деяния. Сейчас такая ответственность может наступить только в том случае, если виновный в течение года два раза привлекался к ответственности по аналогичной статье Кодекса РФ об административных правонарушениях. При этом для руководителей НПО административная преюдиция исключается в принципе.

Законопроект позволяет избежать уголовной ответственности лицам, добровольно прекратившим руководство нежелательными НПО или участие в них и активно способствовавшим раскрытию преступлений.-0-