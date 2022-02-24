Границу России за сутки пересекли более 9 тыс. беженцев из Донбасса

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24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 9 тыс. эвакуированных жителей ДНР и ЛНР пересекли границу с Россией в Ростовской области за прошедшие сутки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного погрануправления ФСБ России.
"За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекли более 9 тыс. граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении ведомства.
В то же время в Украине проводится эвакуация дипломатических сотрудников зарубежных стран. Так, из Киева эвакуированы все российские дипломаты. Молдова эвакуирует посольство из Киева, Польша эвакуирует консульство в Одессе. Дания закрывает посольство в Киеве. Посольство Казахстана ведет эвакуацию своих граждан из Украины.-0-