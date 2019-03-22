22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданский вертолет разбился в Литве, погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Шяуляйского уездного комиссариата полиции Гайлуте Смагрюнене.
Катастрофа произошла сегодня. "На гражданском аэродроме в поселке Барисяй Йонишкского района при взлете потерпел катастрофу и рухнул с высоты около 50 м двухместный вертолет", - сказала Гайлуте Смагрюнене. Это был частный летательный аппарат, приобретенный местными авиалюбителями.
Полиция устанавливает личности погибших.-0-
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