22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданский вертолет разбился в Литве, погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Шяуляйского уездного комиссариата полиции Гайлуте Смагрюнене.

Катастрофа произошла сегодня. "На гражданском аэродроме в поселке Барисяй Йонишкского района при взлете потерпел катастрофу и рухнул с высоты около 50 м двухместный вертолет", - сказала Гайлуте Смагрюнене. Это был частный летательный аппарат, приобретенный местными авиалюбителями.

Полиция устанавливает личности погибших.-0-