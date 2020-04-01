Греческий круизный лайнер помещен на карантин после выявления на борту 20 случаев COVID-19

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Новости темы "Распространение коронавируса"
1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Греческий круизный лайнер "Элефтериос Венизелос" с 383 пассажирами на борту был помещен на карантин в порту недалеко от Афин после того, как у 20 человек подтвердился коронавирус. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя полиции порта.
Лайнер направлялся из Турции в Испанию, однако 22 марта вынужден был остановиться в порту греческого города Пирей.
Как сообщает агентство, только 33 человека из всех, кто находится на борту, имеют греческое гражданство.
По информации AFP, на данный момент в Греции зарегистрировано 1212 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 47 человек.-0-