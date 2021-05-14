Греция открывает границы для вакцинированных "Спутником V" туристов

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 15 мая Греция открывает границы и разрешает въезд вакцинированным "Спутником V" иностранным туристам, сообщает журнал Athens magazine.

"Судя по имеющимся в нашем распоряжении данным, мы считаем, что российская вакцина безопасна и эффективна, я не вижу никаких проблем в том, чтобы приветствовать в Греции туристов, которые были вакцинированы препаратом "Спутник V", - сказал премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Для прилета в страну туристы обязаны иметь с собой: электронный сертификат на английском языке о прививке, отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета, или свидетельство о выздоровлении.

Иностранные граждане больше не будут помещаться на двухнедельный карантин и им будет разрешено передвигаться внутри страны.

В Греции уже заработали таверны, рестораны, бары и кафе. С 8 мая открылись пляжи. С 14 мая - музеи. Археологические памятники доступны для посещения уже несколько недель.

С 21 мая откроются летние кинотеатры, с 28 мая будут организовывать концерты и представления на открытом воздухе.-0-