Грузия начнет восстанавливать международное авиасообщение с 2 августа

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Грузии приняло решение начать восстановление регулярного авиасообщения с другими странами с 2 августа. Первый рейс будет по маршруту Мюнхен - Тбилиси, сообщает грузинское информационное агентство GHN.

Уточняется, что полеты будут выполняться немецкой авиакомпанией Lufthansa. На рейсах будет задействован самолет Airbus A319.

Технические переговоры между авиакомпанией Lufthansa и Агентством гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии уже завершены.-0-