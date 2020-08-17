Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 30 сентября

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузия в очередной раз продлила запрет на регулярное авиасообщение. Об этом сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.

"Ограничение на осуществление регулярных международных воздушных перевозок продлено и действует до 30 сентября 2020 года", - сказано в сообщении грузинского Агентства гражданской авиации.

Грузия с марта прекратила регулярное международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Правительство страны обещало начать прием международных путешественников с 1 июля, однако позже было заявлено, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире открытие регулярных международных полетов откладывается до 1 августа. Затем этот срок был продлен до 1 сентября, а теперь - до 1 октября. Причиной очередной отсрочки возобновления полетов правительство Грузии называет угрозу распространения коронавируса и заботу о здоровье граждан.

Ограничения на полеты не касаются только трех направлений - с августа в Тбилиси летают рейсы из Парижа, Мюнхена и Риги, также пассажиры смогут отправиться в эти города из столицы Грузии.

Грузия входит в список государств, для которых Евросоюз открыл свои границы с 1 июля. Однако грузинское правительство впускает в страну граждан только пяти государств - членов ЕС: Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии. При этом все прибывающие в страну из-за границы граждане Грузии, в том числе и из вышеперечисленных государств, должны быть помещены на обязательный двухнедельный карантин.

По последним данным, в Грузии выявлен 1341 случай заражения COVID-19, с момента вспышки скончались 17 человек.-0-