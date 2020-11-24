Грузия занимает первое место в мире по числу случаев коронавируса за неделю

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно данным американской газеты The New York Times за последние семь дней, Грузия занимает первое место по количеству случаев коронавируса на 100 тыс. населения. Об этом сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.
Уточняется, что после Грузии в списке стран с самыми высокими показателями распространения следуют Люксембург, Черногория и Сербия.
По данным за последние семь дней, на 100 тыс. населения Грузии приходится 2 807 инфицированных, в среднем в день выявляли более 3,5 тыс. зараженных.
По показателю смертности на 100 тыс. жителей Грузия занимает 13-е место в мире.
Впервые коронавирус был зафиксирован в Грузии 26 февраля. На 23 ноября в стране подтверждено 108 690 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 89 170 пациентов выздоровели, 1 012 умерли.-0-