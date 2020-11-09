Грузооборот Вентспилсского порта в Латвии за десять месяцев сократился почти на 41%

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Терминалы Вентспилсского порта Латвии за десять месяцев текущего года перевалили 10,723 млн т грузов, что на 40,8% меньше, чем за соответствующий период 2019 года, сообщает латвийский новостной портал BB.

Перевалка наливных грузов составила 6,905 млн т, что на 21,1% меньше, чем годом ранее, сыпучих - 1,691 млн тонн (-76,8%).

В октябре в порту было перевалено 1,083 млн т грузов, что на 28,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 25,3% больше, чем в сентябре 2020 года. При этом перевалка наливных грузов в октябре составила 644 тыс. т (падение на 24,2% по сравнению с октябрем 2019 года), сыпучих - 226 тыс. т (-51%), основных грузов - 213 тыс. т (+1,4%).

За десять месяцев в Вентспилсском порту обслужено 1090 судов. Это на 15,7% меньше, чем за такой же период 2019 года.-0-