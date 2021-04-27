Губернатор Флориды разрешил стрелять по протестующим и сбивать их машинами

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор штата Флорида (США) Рон Десантис 19 апреля подписал закон о борьбе с беспорядками, позволяющий водителям сбивать протестующих, если те перекрывают дорогу. Законопроект позволяет защитить правоохранительные органы и частную собственность от участников беспорядков, сообщает Orlando Sentinel.

Закон освободил от уголовной ответственности водителей, которые переедут автомобилем протестующих, перекрывших дорогу. Также предприниматели получили право стрелять по протестующим при малейших подозрениях на мародерство. Кроме того, он позволил защищать памятники Конфедерации наряду с другими памятниками, статуями, представляющими историческую ценность, от повреждений и разрушений.

Новый закон создал большие возможности для ареста за проступок во время протестов, и любому обвиняемому на его основании будет отказано в освобождении под залог до его первой явки в суд. Любому участнику протеста может грозить до 15 лет лишения свободы, и преступление может быть квалифицированно как "беспорядки при отягчающих обстоятельствах". Губернатор также запретил сокращать бюджет полиции или распускать правоохранительные органы.

Противники нового закона заявили, что правоохранительным органам будет проще предъявлять обвинения организаторам и всем, кто участвует в акции протеста, даже если они не участвовали в каких-либо актах насилия.

"Проблема с этим законопроектом заключается в том, что его формулировка настолько широка и расплывчата, что позволяет обвинить любого, кто мирно митингует против протеста, который перерастает в насилие не по их вине. Те люди, которые не прибегают к насилию в соответствии с этим законопроектом, могут быть арестованы и обвинены в тяжком преступлении третьей степени, им грозит до пяти лет лишения свободы и лишение права голоса", - заявила Кара Гросс, директор по законодательным вопросам в ACLU (Американский союз защиты гражданских свобод) Florida.

На прошлой неделе адвокат Аарон Картер Бейтс от имени некоммерческой группы защиты интересов юристов подал иск в окружной суд Орландо против нового закона, в котором утверждает, что закон, подписанный Десантисом 19 апреля, нарушает несколько положений Конституции США. "Цель этих законов - не что иное, как попытка заставить замолчать движение Black Lives Matter и другие гражданские организации путем ограничения возможности протестовать. Первая поправка - это столп американской демократии, а законы о борьбе с массовыми беспорядками явно лишают жителей Флориды свободы слова и права на собрания", - говорится в заявлении Бейтса.-0-