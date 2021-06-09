Губернатор Рязанской области причиной пожара в больнице назвал возгорание аппарата ИВЛ

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в ОКБ им.Семашко в Рязани, в результате которого погибли три человека, предварительно произошел из-за возгорания аппарата ИВЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Рязанской области Николая Любимова.

"В одной из палат реанимационного отделения находился один пациент в тяжелом состоянии на ИВЛ. В это время с пациентом была медсестра, она осуществляла плановый забор крови. Причину будут выяснять специалисты, сейчас идет следствие. Видимо, произошло возгорание аппарата ИВЛ", - сказал глава региона.

По предварительной информации, это аппарат иностранного производства PRUNUS Boaray 5000D.

"Первопричина пожара еще будет устанавливаться, пока о ней говорить преждевременно. Это могла быть перегрузка, неисправность, короткое замыкание и даже неправильная эксплуатация", - пояснили в правоохранительных органах.-0-