Хайнань займется восстановлением туризма

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23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В южной китайской провинции Хайнань запущен план по оживлению туристической индустрии после вспышки коронавируса, сообщает China Daily.
Среди основных мер - усиление финансовой поддержки со стороны государства. По словам замдиректора агентства по туризму, культуре, радио, телевидению и спорту провинции Хайнань Лю Ченга, правительство выделит около 150 млн юаней (примерно $21 млн) на поддержку туристической отрасли курортного острова.
Провинция упростит процедуры беспошлинных покупок и расширит онлайн-продажи беспошлинных товаров. Планом предусмотрена помощь туристическим организациям, зарегистрированным в Хайнане, - турагентствам, отелям, круизным и яхтенным компаниям.-0-